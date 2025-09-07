Una decima edizione da ricordare, quella della Sagra dello Scalogno a Castelvetro Piacentino, che ha registrato serate da tutto esaurito e che nella mattinata di domenica ha visto il suo momento clou, con il taglio del nastro.

Molte le autorità presenti, tra cui l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, al sindaco di Castelvetro Piacentino, Silvia Granata, fino al consigliere regionale Luca Quintavalla.

La Pro Loco, con il presidente Gabriele Papa, ha sottolineato il ruolo dei numerosi volontari impegnati nella manifestazione, ringraziandoli pubblicamente. Papa ha inoltre ricordato la presenza dei commissari dell’Unpli, in visita al paese in questi giorni per valutare la possibilità di promuovere la kermesse a Sagra di qualità nazionale.

Tra i momenti più apprezzati dal pubblico, lo show cooking di Daniele Persegani, che ha coinvolto direttamente sia il sindaco Granata sia l’assessore Mammi, trasformando la cucina in uno spettacolo partecipato.

Presente anche il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, che ha rimarcato l’importanza di eventi come questo per la coesione territoriale: “Iniziative come questa valorizzano un territorio intero, da una parte all’altra del fiume. Perché il Po unisce al di là dei confini amministrativi e laddove ci sono eccellenze è giusto che i Comuni si uniscano nel promuoverle e valorizzarle. Essere presenti a Castelvetro oggi per festeggiare con tanti sindaci, amministratori, cittadini, imprenditori e volontari ha voluto dire proprio questo: fare comunità, condividendone le tradizioni”.

© Riproduzione riservata