7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
7 Set 2025 È un'ondata grigiorossa:
8208 abbonamenti per la Cremo
7 Set 2025 Giornata della fisioterapia: test
per misurare salute dei muscoli
7 Set 2025 Sberle e pugni tra colleghi nel
parcheggio dell'azienda, un ferito
7 Set 2025 Irpef, Cremona tra le 26 province
più tassate: 5.639 euro l'anno
Sberle e pugni tra colleghi nel
parcheggio dell'azienda, un ferito

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri (foto di repertorio)
Lite violenta nella mattina di domenica davanti ad un’azienda di Stagno Lombardo, loc. Forcello. Due dipendenti, che avevano iniziato a litigare – solo verbalmente – all’interno, dell’azienda, durante il turno di lavoro si sono poi rivisti nel parcheggio dell’impianto, e hanno ripreso a discutere.

E’ stato a quel punto che è scattata la violenza: uno dei due ha iniziato a colpire l’altro, un 33enne, con pugni e sberle. L’uomo ha richiesto quindi l’intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno portato in ospedale in codice verde.

Per la ricostruzione della dinamica degli eventi sono invece intervenuti i Carabinieri di Sospiro. lb

