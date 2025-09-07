Lite violenta nella mattina di domenica davanti ad un’azienda di Stagno Lombardo, loc. Forcello. Due dipendenti, che avevano iniziato a litigare – solo verbalmente – all’interno, dell’azienda, durante il turno di lavoro si sono poi rivisti nel parcheggio dell’impianto, e hanno ripreso a discutere.

E’ stato a quel punto che è scattata la violenza: uno dei due ha iniziato a colpire l’altro, un 33enne, con pugni e sberle. L’uomo ha richiesto quindi l’intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno portato in ospedale in codice verde.

Per la ricostruzione della dinamica degli eventi sono invece intervenuti i Carabinieri di Sospiro. lb

