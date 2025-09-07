Coinvolti tutti i residenti al Palio di Isola Dovarese, compresa la presidente della Pro Loco, Katiuscia Ruggeri, 39 anni, che partecipa al Palio da quando ne aveva 6.

“Il tema di quest’anno continua quello dell’anno scorso e lo sarà anche per il prossimo anno, cioè il viaggio, perché è un tema molto ricorrente nella scrittura medievale e rinascimentale” ha spiegato la presidente. “L’anno scorso abbiamo trattato il viaggio dell’Odissea, mentre quest’anno verrà approfondito il viaggio della navigazione di San Brandano, un testo risalente circa all’anno 1000, scritto da alcuni monaci che intraprendono un pellegrinaggio alla ricerca del paradiso terrestre. È un testo molto conosciuto nei paesi più a nord, come la Scozia”.

Durante i tre giorni di Palio, un ritorno al passato anche dal punto di vista culinario, perché le “taverne – ha continuato la presidente – offrono un’esperienza gastronomica basata sui cibi rinascimentali. Tutti propongono piatti rigorosamente tratti dai ricettari medievali che ci sono arrivati, quindi senza patate, pomodori o cacao, poiché l’America non era ancora stata scoperta. Tra le ricette ci sono, ad esempio, il biancomangiare, ma anche piatti più elaborati come il cervo con le prugne”.

L’appuntamento è per il 12, 13 e 14 settembre.

Silvia Galli

