Si chiama Hand Grip Test la prova a cui si sono sottoposti oltre 200 cremonesi oggi pomeriggio a SpazioComune (203 per la precisione) nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Asst di Cremona per la Giornata mondiale della fisioterapia. Gli specialisti e gli allievi del corso di laurea che l’Università di Brescia svolge presso l’ospedale cremonese (con il coordinamento di Cristian Carubelli) hanno foirnito consulenza ai partecipanti dando loro la possibilità di misurare la propria forza di prensione, ossia la capacità della mano di stringere o afferrare un oggetto, un parametro importante per valutare la funzionalità e l’integrità dell’arto superiore e la salute generale di una persona.

Se è vero che la forza muscolare è un sintomo di salute, al contrario la riduzione o la mancanza di forza muscolare, fisiologica dopo i quarant’anni, spesso è un segnale da non sottovalutare che merita approfondimenti diagnostici.

L’hand grip test è utilizzato anche in ambito clinico e riabilitativo perché può aiutare a valutare i progressi di un percorso terapeutico e a monitorare l’efficacia degli interventi. La forza di prensione si sviluppa sin dall’infanzia, raggiunge il suo apice intorno ai 30 anni e inizia a diminuire dopo i 40: per questo rappresenta un parametro prezioso per promuovere stili di vita salutari e prevenire il declino funzionale.

