Giovedì 18 settembre, alle ore 17:30, presso il Museo Cambonino di Cremona, si terrà la conferenza di presentazione del libro Il Santo dei paria. Padre Silvio. Missionario cremonese in India, un’opera che restituisce voce e memoria a una figura straordinaria: padre Pasquali, missionario e “amico dei paria”, testimone silenzioso di una santità vissuta nel quotidiano.

Il libro nasce da una serie di conversazioni tra Gianvi Lazzarini e Mauro Barchielli maturate nel tempo e alimentate dal rinnovato interesse per la figura di padre Pasquali, suscitato negli anni Novanta da don Gianluigi Pizzamiglio e don Mario Binotto. Attraverso testimonianze, riflessioni e ricordi, il volume tratteggia la vita di un uomo che ha scelto di dedicarsi agli ultimi, lasciandosi guidare dalla fede e dalla dedizione.

Particolare attenzione è dedicata anche all’opera delle Suore Catechiste di Sant’Anna, religiose appartenenti alla Congregazione da lui fondata, che continuano a portare avanti il suo mandato con instancabile impegno.

Sarà un’occasione preziosa per riscoprire il valore della missione, della memoria e della santità quotidiana.

Per informazioni: cremona@acli.it o 3294150427

