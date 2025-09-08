E’ iniziato oggi pomeriggio alle 16 nell’aula magna del campus di Santa Monica dell’Università Cattolica il percorso seminariale “Ritornare al cuore. Per un Ateneo innovativo e generativo” evento formativo per i docenti dei corsi di Teologia e per gli assistenti pastorali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, aperto a tutta la cittadinanza. Dall’8 all’11 settembre, quattro giorni nel segno dell’ultima enciclica di papa Francesco, Dilexit nos, dedicata proprio al Sacro Cuore.

Il Seminario invita a riflettere su come la teologia e i processi culturali, in un’epoca di smarrimento e frammentazione, possono contribuire a costruire unità e riferimenti condivisi a partire dal cuore.

La sessione di apertura è stata introdotta dai saluti istituzionali della professoressa Elena Beccalli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di Mons. Mario Delpini (intervenuto a distanza), Arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Toniolo, e di Mons. Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona.

Prossimi appuntamenti: martedì 9 settembre e mercoledì 10 settembre, nella Sala Giuseppe Piana del campus di Piacenza, i seminari “Cuore di Cristo e istanze della teologia contemporanea”, Teologia in Cattolica: problemi e prospettive” e “Unità e molteplicità dei saperi: quale transdisciplinarità?”.

Giovedì 11 settembre, presso l’Auditorium Mazzocchi della sede piacentina, sarà la volta della sessione conclusiva, che sarà aperta dall’incontro “Il cuore grande dell’Ateneo dei cattolici italiani” in cui si discuterà di Giubileo, Piano Africa dell’Università Cattolica, internazionalizzazione, Dottrina sociale della Chiesa e di anniversari francescani tra ricerca e spiritualità. I seminari si concluderanno con l’incontro “Educare con il cuore oggi tra scienza, fede e cultura” in cui il Rettore, professoressa Elena Beccalli, dialogherà con il Card. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino. L’incontro sarà moderato da Ernesto Diaco, Direttore dell’Ufficio Cei per l’educazione cattolica, la scuola e l’università mentre le conclusioni saranno affidate a Mons. Claudio Giuliodori.

