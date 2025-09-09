Ultime News

9 Set 2025 Bancarotta fraudolenta: avviso
di garanzia per 4 imprenditori
9 Set 2025 Altair Security, il sindacato insorge
contro il nuovo insediamento
9 Set 2025 Davide Sora, liutaio star su Youtube
nella costruzione dei violini
8 Set 2025 Dolore e incredulità in ospedale
tra i colleghi di Agata
8 Set 2025 Otre 200 persone all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
Nazionali

In 44 sbarcano a Lampedusa, sulla barca due corpi e tre intossicati

(Adnkronos) – C’erano anche due cadaveri sulla imbarcazione arrivata la notte scorsa sul molo di Lampedusa con a bordo 44 persone di nazionalità egiziana, eritrea, etiope, gambiana e algerina. La barca è stata soccorsa dalla motovedetta V1302 della Guardia di finanza. Tra i migranti c’erano anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati immediatamente trasferiti al poliambulatorio dell’isola. I due cadaveri sono stati portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana per l’ispezione cadaverica. Sembra che i due giovani siano morti a causa di una intossicazione da idrocarburi. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...