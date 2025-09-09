Ultime News

9 Set 2025 É cremonese il regista del
docufilm su Franco Califano
9 Set 2025 "L'Europa ascolti i territori":
amministratori locali a Strasburgo
9 Set 2025 Il Festival delle tradizioni rumene
sbarca alle Colonie Padane
9 Set 2025 Produzione industriale, Cremona
segna +1,6% rispetto a 12 mesi fa
9 Set 2025 Cna: prima riunione del Consiglio
Marco Cavalli confermato direttore
Nazionali

Lega rilancia i nuovi manifesti per il dl sicurezza: dopo l’Ia, ecco Salis e le ‘scippatrici vere’

(Adnkronos) – Riparte la campagna della Lega a sostegno del decreto sicurezza, “dopo la censura decisa arbitrariamente dal Comune di Roma poche settimane fa. Dato che il Campidoglio contestava la presenza di immagini generate con l’intelligenza artificiale, i nuovi manifesti diffusi nella capitale utilizzano immagini vere. In una c’è la parlamentare Ilaria Salis, nell’altra appare ‘lady scippo’, la borseggiatrice seriale di origini croate di cui hanno parlato i media”, spiega una nota della Lega. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...