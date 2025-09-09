Ultime News

9 Set 2025 Bancarotta fraudolenta: avviso
di garanzia per 4 imprenditori
9 Set 2025 Altair Security, il sindacato insorge
contro il nuovo insediamento
9 Set 2025 Davide Sora, liutaio star su Youtube
nella costruzione dei violini
8 Set 2025 Dolore e incredulità in ospedale
tra i colleghi di Agata
8 Set 2025 Otre 200 persone all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
Nazionali

Norvegia, premier laburista rivendica vittoria a legislative: “Ce l’abbiamo fatta”

(Adnkronos) – La sinistra, guidata dal Primo Ministro laburista Jonas Gahr Støre, ha vinto le elezioni parlamentari in Norvegia, segnate da un’impennata dei voti per la destra populista anti-immigrazione.  

Støre ha rivendicato la vittoria. “Ce l’abbiamo fatta”, ha esclamato il leader 65enne rivolgendosi ai suoi sostenitori, con il suo partito arrivato primo alle elezioni con circa il 28% dei voti, che gli ha permesso di mantenere il potere con l’aiuto di altri partiti di sinistra. 

Secondo stime separate di TV2 e NRK, al blocco di sinistra, che riunisce cinque partiti, viene attribuita una maggioranza risicata di 87-88 seggi nello Storting, il parlamento unicamerale norvegese, composto da 169 seggi, rispetto agli 81-82 dell’opposizione di destra. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...