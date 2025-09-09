Ultime News

9 Set 2025 Torna la terza edizione dell’Avviso
pubblico per la "Formazione continua"
9 Set 2025 Giubileo, Delpini celebra Anno
Santo con agricoltori lombardi
9 Set 2025 Corso per volontari Croce Rossa
Il 22 settembre serata introduttiva
9 Set 2025 Jamie Vardy, presentazione
ufficiale in diretta su CR1
9 Set 2025 "L'Altra Storia d'Italia": incontro
con Rimondini a Casalmaggiore
Roma, auto Polizia urta bimba: stava intervenendo per una rissa

(Adnkronos) – Una macchina della Polizia, che stava intervenendo per una rissa con i dispositivi di emergenza accesi, ha urtato una bambina di 7 anni sul margine della strada. E’ accaduto in Corso Rinascimento. Sembra che la piccola dovesse attraversare per raggiungere i genitori.  

La bambina, immediatamente soccorsa, ha riportato lieve escoriazioni: è stata trasportata al Bambin Gesù. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza in strada.  

