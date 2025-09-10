Ultime News

10 Set 2025 LIVE - La presentazione di Jamie
Vardy al Museo del Violino
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
10 Set 2025 Tre chili di cannabis pronti per
lo spaccio: due arresti in città
10 Set 2025 Polizia, grido d'allarme del SAP
"A Cremona situazione al collasso"
10 Set 2025 Zanacchi sul campetto Telli:
"Nessuno spreco di soldi pubblici"
Video Pillole

A Cernobbio dal 14 al 17 ottobre il Digital Innovation Forum

ROMA (ITALPRESS) – Il Digital Innovation Channel è un canale web tematico in formato video podcast ideato e prodotto da Micromegas Comunicazione nei propri studi di Roma in vista del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025 che si svolgerà a Cernobbio dal 14 al 17 ottobre. Nel percorso di avvicinamento all’evento, il canale contiene interviste ai partner, ai relatori e a esperti sulle tematiche di maggiore attualità su innovazione e trasformazione digitale del Paese. Ne parlano Antonio Franceschetti, Presidente del Cda di Fondazione Innovazione Digitale ETS, ⁠Ugo Moschella, Professore di Fisica e Matematica dell’Università Insubria, e ⁠Paolo Branchini, Dirigente di Ricerca INFN dell’Università RomaTre e Membro del Panel Quantum Technologies Coordination Group, intervistati dal giornalista Alessio Jacona.
