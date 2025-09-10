A Cernobbio dal 14 al 17 ottobre il Digital Innovation Forum





ROMA (ITALPRESS) – Il Digital Innovation Channel è un canale web tematico in formato video podcast ideato e prodotto da Micromegas Comunicazione nei propri studi di Roma in vista del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025 che si svolgerà a Cernobbio dal 14 al 17 ottobre. Nel percorso di avvicinamento all’evento, il canale contiene interviste ai partner, ai relatori e a esperti sulle tematiche di maggiore attualità su innovazione e trasformazione digitale del Paese. Ne parlano Antonio Franceschetti, Presidente del Cda di Fondazione Innovazione Digitale ETS, ⁠Ugo Moschella, Professore di Fisica e Matematica dell’Università Insubria, e ⁠Paolo Branchini, Dirigente di Ricerca INFN dell’Università RomaTre e Membro del Panel Quantum Technologies Coordination Group, intervistati dal giornalista Alessio Jacona.

abr/azn

© Riproduzione riservata