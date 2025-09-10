Si chiama Attività Fisica Adattata (AFA) ed esercizio fisico adattato ed è un percorso finalizzato a migliorare il benessere della persona. Si svolge in gruppo sotto la supervisione di un professionista con specifiche competenze e prevede programmi di esercizi fisici “adattati” sulla base delle condizioni funzionali delle persone a cui sono destinate. Un programma importante che può essere svolto in palestre, piscine o altre strutture non sanitarie, di proprietà di privati, di istituzioni o di associazioni che assicurino i requisiti di tipo professionale e strutturale previsti per il corretto svolgimento delle attività (tutte disponibili e in aggiornamento sul sito dell’Asst di Cremona). Di questi momenti di movimento, a prezzo calmierato, possono usufruire persone con uno o più fattori di rischio, con patologie croniche degenerative dei vari apparati (neurologiche, cardiovascolari, del sistema muscolo scheletrico) che traggono beneficio dall’attività fisica.

“È un progetto che offre l’opportunità per i portatori di patologia cronica di accostarsi ad una attività fisica di gruppo adattata per le persone appunto che hanno queste situazioni di cronicità. Non è un’attività sanitaria, quindi è un’attività fisica per promuovere sia il movimento in un contesto anche di socializzazione, quindi è un doppio beneficio perché tutte e due, sia il movimento sia la socializzazione, sono tra i determinanti di salute” dice la dott. ssa Antonella Laiolo del dipartimento funzionale di prevenzione dell’Asst di Cremona.

Le fa eco Paola Mancini, referente laboratorio attività fisica e movimento dell’Asst di Cremona: “L’utente si può rivolgere al proprio medico di medicina generale o allo specialista di fiducia, il quale prescrive l’attività fisica adattata. Con la prescrizione, l’utente si può rivolgere ad una delle palestre della salute che hanno aderito al bando di manifestazioni di interesse. Queste palestre si trovano sul sito di Asst Cremona ed è continuamente rinnovato, quindi quando una nuova palestra aderisce, l’utente può verificare la presenza di questa nuova palestra”.

Per ogni informazione scrivere una mail a dipartimento.prevenzione@asst-cremona.it

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata