Si torna a parlare del campetto da Basket Roberto Telli. E Andrea Carassai – Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Cremona – torna a rivolgersi all’assessore Luca Zanacchi dopo che proprio Carassai aveva sollevato il problema della non omologazione dell’area gioco.

Zanacchi aveva risposto alle critiche mosse ma ora Carassai ribatte: “Il campetto dedicato a Roberto Telli è stato più volte utilizzato per tornei organizzati dalla Fiba Federazione Basket 3×3: basta leggere le cronache locali degli ultimi anni o, più semplicemente, conoscere la vita sportiva della città. A dimostrazione che il campo viene utilizzato per attività sportive formali e di richiamo”.

Prosegue: “Indipendentemente dal fatto che il campo sia o meno omologato dal CONI, resta un punto fermo: oggi la pavimentazione è pericolosa. È stato realizzato un campo con soldi pubblici che espone i ragazzi a rischi concreti durante l’attività sportiva. Questa non è un’opinione, ma la constatazione di molti cittadini che ha costretto addirittura lo spostamento del Memorial Roby Telli in un’altra location, precisamente alle Colonie Padane. Segnalazioni che, peraltro, erano già note all’amministrazione a partire dalla primavera di quest’anno, quindi prima che Forza Italia depositasse la propria interrogazione. Tuttavia, l’assessore Zanacchi afferma arbitrariamente che l’intervento è “eseguito a regola d’arte”, ignorando in questo modo le segnalazioni ricevute”.

Forza Italia poi parla anche attraverso cifre: “L’Assessore ha dichiarato che per rendere più sicuro il campo occorrerebbero altri 20.000 euro di lavori, oltre ai 70.000 già spesi. Se servono ulteriori risorse per correggere un’opera appena inaugurata, significa che la pavimentazione attuale non era adeguata allo scopo per cui è stata realizzata. Non servono narrazioni astruse: basta il buon senso per capire che siamo davanti a una gestione fallimentare che, probabilmente, ricadrà sulle tasche dei cremonesi: gli unici privi di responsabilità” dice il capogruppo che prosegue: “Il campo è intitolato a Roberto Telli, un ragazzo la cui memoria è stata sempre legata allo sport e ai valori di comunità. Realizzare un’opera che di fatto inibisce la possibilità di giocare a basket senza rischi è un’offesa al suo ricordo e alla volontà dei tanti giovani che vivono il parco”.

Per Carassai “questa vicenda è l’ennesima dimostrazione del metodo della Giunta Virgilio: negare l’evidenza, prendere in giro i cittadini o scaricare altrove le proprie incapacità. Una gestione superficiale che porta a interventi costosi, mal progettati e di fatto inutilizzabili. Il campo Roberto Telli, invece di essere un luogo sicuro di sport e memoria, è oggi l’ennesimo esempio di spreco di denaro pubblico”.

