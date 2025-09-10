Uno scontro tra un furgone e un camion nel tratto di A21 tra Pontevico e Manerbio in direzione Brescia, ha causato gravi ripercussioni sul traffico in A21 con chiusura del casello di Pontevico per diverse ore nel pomeriggio. L’incidente è avvenuto in territorio di San Gervasio Bresciano attorno alle 14.30, con il furgone entrato in collisione con il mezzo pesante che lo precedeva.

L’impatto ha fortemente danneggiato la cabina di guida del furgone il cui conducente, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato in codice giallo ai Civili di Brescia.

Un altro incidente sull’A21, tra Manerbio e Pontevico, è avvenuto poco prima delle 16, stavolta in direzione Piacenza. Coinvolto anche qui un mezzo pesante, ferito ma non gravemente un sessantenne. Anche in questo caso si è resa necessaria la chiusura del casello di Manerbio (direzione Piacenza) e si sono creati 4 km di coda.

