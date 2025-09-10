In auto con 2200 uccelli protetti a Villa San Giovanni, denunciato





REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un controllo alla circolazione stradale nei pressi degli imbarcaderi per la Sicilia si è trasformato in una scoperta inattesa. I Carabinieri della Stazione di Villa San Giovanni hanno fermato un uomo alla guida di un’auto e, nel corso della verifica, hanno notato la presenza di numerose gabbie artigianali stipate all’interno del mezzo. Alla loro apertura, i militari si sono trovati davanti a un quadro impressionante: circa 2.200 piccoli uccelli appartenenti a specie protette – fringuelli, cardellini, verzellini e verdoni – custoditi in condizioni precarie, senza spazio né aria a sufficienza. Alcuni di questi esemplari erano deceduti. L’uomo è stato denunciato ed è accusato di maltrattamento di animali, detenzione di animali in condizioni di grave sofferenza e uccisione e detenzione di esemplari di specie selvatiche protette. vbo/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata