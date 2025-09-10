Ultime News

10 Set 2025 LIVE - La presentazione di Jamie
Vardy al Museo del Violino
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
10 Set 2025 Tre chili di cannabis pronti per
lo spaccio: due arresti in città
10 Set 2025 Polizia, grido d'allarme del SAP
"A Cremona situazione al collasso"
10 Set 2025 Zanacchi sul campetto Telli:
"Nessuno spreco di soldi pubblici"
Inps, Fava “Istituto solido, nel 2024 crescita contributiva del 5,5%

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiuso un 2024 con un saldo positivo molto importante, forse unico, 15 miliardi con una crescita contributiva del 5,5%. L’Istituto è solido, questo è un messaggio importante per tutti i cittadini. Faremo in modo che continui questa solidità e affidabilità nel tempo di questo Istituto, spina dorsale del Paese, migliorando soprattutto sul fronte dei nuovi contribuenti che sono i giovani”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine della firma del protocollo di intesa con l’Anci.

