Il “Torriani Sport Camp” di Cesenatico ha registrato anche quest’anno un grande successo, coinvolgendo più di settanta studenti del triennio del Liceo Scientifico Sportivo dal 1 al 5 settembre. Questo appuntamento romagnolo rappresenta ormai una consolidata tradizione, fortemente supportata dalla Dirigente Scolastica Simona Piperno e dalla professoressa Alessandra Lazzari, coordinatrice dell’indirizzo.

Per gli studenti “sportivi” di terza, quarta e quinta classe, il camp costituisce un momento fisso del calendario Torriani: rappresenta il ponte tra la conclusione delle vacanze estive e l’avvio del nuovo anno scolastico per studenti e docenti. La settimana, caratterizzata da un programma ricco di contenuti sportivi, si pone l’obiettivo di riattivare e rafforzare le relazioni collaborative tra gli studenti e quelle tra insegnanti e allievi, nonché di recuperare quello spirito di gruppo positivo che risulterà essenziale durante l’intero percorso dell’anno scolastico.

Questo traguardo viene conseguito attraverso la partecipazione condivisa alle diverse attività proposte nel corso della settimana, svolte insieme da docenti e studenti. Anche in questa edizione i ragazzi hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in una ricca varietà di discipline: beach volley, scuola vela, arrampicata nella specialità bouldering, SUP, una escursione combinata mountain-bike e canoa, pickleball e windsurf. Esperti qualificati di ogni disciplina hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza di tutte le iniziative, mantenendo elevato il livello qualitativo didattico di ciascuna proposta.

Durante i pochi momenti liberi si è trovato anche spazio per il relax in spiaggia e alcune passeggiate per Cesenatico, occasioni che hanno contribuito a creare un’atmosfera serena e rilassata.

Il bilancio per il Liceo Scientifico Sportivo Torriani risulta quindi, ancora una volta, decisamente positivo.

