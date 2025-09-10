Ue, Von der Leyen “Dobbiamo conquistare posto tra potenze mondiali”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Europa è impegnata in una lotta. Una lotta per un continente integro che viva in pace, libertà e indipendenza. Una lotta per i nostri valori e le nostre democrazie, per la libertà e la capacità di scrivere da soli il nostro destino. Possiamo esserne certi: è una lotta per il nostro futuro”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, davanti alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, nel discorso sullo stato dell’unione.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)