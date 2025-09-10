Ultime News

10 Set 2025 LIVE - La presentazione di Jamie
Vardy al Museo del Violino
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
10 Set 2025 Tre chili di cannabis pronti per
lo spaccio: due arresti in città
10 Set 2025 Polizia, grido d'allarme del SAP
"A Cremona situazione al collasso"
10 Set 2025 Zanacchi sul campetto Telli:
"Nessuno spreco di soldi pubblici"
Ue, Von der Leyen “Dobbiamo renderci indipendenti anche sulla difesa”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È ora che l’Europa si renda indipendente. Credo che sia questa la missione della nostra Unione: riuscire a tutelare la difesa e la sicurezza, avere il controllo delle tecnologie e delle energie che alimenteranno le nostre economie, decidere in che tipo di società e democrazia vogliamo vivere, aprirci al mondo e scegliere partenariati con alleati, vecchi e nuovi”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, davanti alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, nel discorso sullo stato dell’unione.

