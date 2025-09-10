Ultime News

10 Set 2025 LIVE - La presentazione di Jamie
Vardy al Museo del Violino
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
10 Set 2025 Tre chili di cannabis pronti per
lo spaccio: due arresti in città
10 Set 2025 Polizia, grido d'allarme del SAP
"A Cremona situazione al collasso"
10 Set 2025 Zanacchi sul campetto Telli:
"Nessuno spreco di soldi pubblici"
Video Pillole

Università telematiche, accreditamento ANVUR per UnitelmaSapienza

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo riconoscimento per UnitelmaSapienza: l’università telematica di Roma ha ottenuto l’accreditamento dall’ANVUR, L’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, con giudizio “Soddisfacente”. L’ateneo, guidato dal rettore Bruno Botta, ha conseguito i parametri più alti, ad oggi, tra le università telematiche.
L’obiettivo dell’ateneo è quello di continuare a investire in un ambiente formativo e di ricerca di alto livello, attrattivo per studenti, docenti e ricercatori, intervenendo anche negli ambiti che l’ANVUR ha indicato come migliorabili.
spf/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...