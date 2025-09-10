Welfare, Manfredi “La grande sfida è quella della prossimità”

ROMA (ITALPRESS) – “La grande sfida che abbiamo nei prossimi anni è quella della prossimità. Abbiamo parti importanti del Paese che si sentono escluse dai servizi, ma abbiamo anche tanti anziani o famiglie marginali. Spingere sempre di più verso servizi digitali che si accoppiano a quelli di prossimità è la chiave per garantire diritti a tutti”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della firma del protocollo di intesa con l’Inps.

xb1/ads/mca3