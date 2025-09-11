C’è anche il potenziamento del servizio sulla linea ferroviaria Brescia Cremona, tra le novità introdotte dal 15 settembre da Trenord. Previsti inoltre maggiori collegamenti serali fra Milano e le città di Pavia e Varese e le corse transfrontaliere. Infine, i treni della linea Milano-Lodi-Piacenza aggiungono la fermata di Milano Forlanini, per la connessione con l’Aeroporto di Linate.

In particolare, sulla Brescia-Cremona sarà potenziata l’offerta nei festivi, con l’aggiunta di otto nuove corse.

Fra Bergamo e Cremona due corse – 10515 Bergamo 6.43-Cremona 8.38 e 10544 Cremona 21.24-Bergamo 23.23 – effettueranno fermata anche a San Zeno Folzano, Bagnolo Mella, Robecco-Pontevico, Olmeneta.

Complessivamente, l’offerta ferroviaria regionale in Lombardia prevede oltre 2350 corse nei giorni feriali. Gli orari aggiornati sono disponibili su trenord.it e App.

