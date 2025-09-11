Dal 12 settembre 2025, termina l’attività dell’ambulatorio medico temporaneo (AMT) nei comuni di Pieve d’Olmi e Isola Dovarese. Al fine di garantire la continuità assistenziale, a partire dal 15 settembre 2025, è stato affidato l’incarico provvisorio al Dottor Stefano Baldini, con studio nei comuni di Pieve d’Olmi (Piazza XXV Aprile, 8) e Isola Dovarese (Largo della Vittoria, 4).

I cittadini che attualmente usufruiscono dell’ambulatorio medico temporaneo e che intendono avvalersi dell’assistenza del Dottor Stefano Baldini non dovranno effettuare alcuna scelta. Per chi lo desidera resta la possibilità di scegliere un Medico di Famiglia tra i professionisti disponibili nell’ambito territoriale di Cremona Est attraverso le consuete modalità.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA DI PERSONA AGLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA

Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra, Via San Sebastiano 14 – Cremona

Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura: Lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

Per EMAIL: scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono. Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale. Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

IN FARMACIA. Presso qualsiasi farmacia del territorio di ATS Val Padana.

ONLINE. Collegandosi tramite SPID o CIE al sito di Regione Lombardia:

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it

© Riproduzione riservata