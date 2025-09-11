Avanzano i lavori finalizzati alla realizzazione dell’opera idraulica che risolverà il problema degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo. In particolare, per consentire il collegamento degli scarichi posti a monte dell’impianto in costruzione e che si trovano sotto il ponte, dal 16 al 30 settembre l’accesso al sottopasso verrà chiuso alla circolazione.

Questo comporta il divieto di svolta a destra in via San Francesco d’Assisi dove sarà istituito il doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra via Offredi e la rotatoria di via Bergamo, per consentire la sosta e l’accesso alle proprietà laterali, alla scuola infanzia e all’asilo nido presenti nella via.

Per chi proviene da piazza Risorgimento, via Bergamo resterà percorribile sino all’incrocio con via Crema. Non cambiano la sosta negli stalli esistenti, il transito per l’accesso alle proprietà laterali, agli esercizi commerciali e rimane consentito il transito di biciclette e pedoni nel sottopasso ferroviario.

Permangono le condizioni viabilistiche sulla via Bergamo, a doppio senso di circolazione. Rimangono inoltre l’uscita da via Lazzari con svolta a destra in direzione periferia e la svolta a destra in direzione via Castelleone.

Il Comune consiglia di prestare la massima attenzione alla segnaletica che verrà posizionata prima delle modifiche viabilistiche e raccomanda di utilizzare percorsi alternativi indicati. Le possibili alternative consigliate dal centro città (via Dante, corso Garibaldi) in direzione periferia sono via Ghinaglia, via Milano, via Sesto, via Castelleone, via S. Ambrogio. Sempre dal centro città è consigliato l’utilizzo del cavalcavia del cimitero.

