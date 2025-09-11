Sabato 13 settembre il Centro Commerciale CremonaPo si trasformerà in un punto di incontro per tutti gli amanti degli animali, ospitando l’anteprima ufficiale di Petsfestival 2025. Una giornata interamente dedicata al mondo degli animali da compagnia, con un’attenzione speciale rivolta ai cani, attraverso momenti di informazione, spettacolo e partecipazione attiva.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la direzione del Centro Commerciale e CremonaFiere, ed è pensata per coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi, offrendo un’anticipazione dei contenuti della grande manifestazione Petsfestival, in programma il 18 e 19 ottobre a CremonaFiere.

In mattinata, dalle 10:30 alle 12:30 pazio alla divulgazione e all’educazione cinofila, con consigli pratici e simulazioni guidate da un educatore esperto per migliorare la comunicazione e la gestione del proprio cane. Saranno anche presentati gli esercizi previsti per ottenere il patentino CAE-1 (Cane e Padrone Buoni Cittadini), un importante strumento per promuovere una relazione sana tra cane e proprietario in contesto urbano. Il pubblico è invitato a partecipare con il proprio cane, per apprendere tecniche di comunicazione efficace e ricevere consigli utili sulla gestione quotidiana del proprio fedele amico.

Il pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00, sarà dedicato all’intrattenimento e alla condivisione, con esibizioni di Dog Dance, Disc Dog e Trixie Show. Non mancherà un momento aperto al pubblico con la Pet Parade: tutti i visitatori potranno raccontare la propria storia e presentare il proprio animale domestico, partecipando a un momento di celebrazione del legame speciale tra uomo e animale.

Sia in mattinata, sia nel pomeriggio sarà possibile assistere alla presentazione di diverse razze canine e conoscerle da vicino, grazie alla partecipazione di allevatori e cinofili con esemplari selezionati, dal Chihuahua al Pastore Tedesco, dal Bulldog Inglese al Bassotto. Un’opportunità per avvicinarsi con consapevolezza al mondo della cinofilia. Durante tutta la giornata, promozioni, gadget e tanto divertimento con l’intrattenimento targato Cremona Po.

“L’anteprima di Petsfestival al Centro Commerciale Cremona Po – spiega Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere – rappresenta una bellissima sinergia tra realtà del territorio, unite dalla volontà di promuovere la cultura del rispetto e della cura verso gli animali. Il Petsfestival non è solo una fiera, ma un’esperienza che coinvolge e arricchisce il tessuto sociale, educativo ed economico della nostra città”.

Aggiunge Fabio Zanelli, Direttore di CremonaPo: “Riteniamo fondamentale offrire occasioni di interazione tra i nostri visitatori, da sempre molto sensibili al benessere ed alla cura degli animali, e gli Enti che concretizzano queste necessità in eventi di particolare interesse: ringraziamo CremonaFiere per aver portato la premiere del Petsfestival al Centro Commerciale”.

L’appuntamento è per sabato 13 settembre presso il Centro Commerciale CremonaPo: un’occasione per vivere una giornata all’insegna del mondo pet, in attesa di Petsfestival 2025.

