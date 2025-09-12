Ultime News

12 Set 2025 Festa dell'Unità, stasera
si parla di sanità in Regione
12 Set 2025 West Nile. Un’altra persona
contagiata in provincia
12 Set 2025 "Unboxing the future" il 17 settembre
all'Associazione Industriali
12 Set 2025 Cappella Cantone, morto Michele
Boschi: era originario di Cremona
12 Set 2025 Antonio Cabrini all'evento
benefico per la Giorgio Conti
Cronaca

Frontale lungo la Paullese
Morto sul colpo un 50enne

La Polo distrutta
Fill-1

Leggi anche:

Un incidente stradale sulla Paullese che si è trasformato in tragedia, con la morte di un 50enne.

A Cappella Cantone, un’auto (una Volkswagen Polo), guidata da un uomo della provincia di Bergamo -poi deceduto- viaggiava da Crema verso Cremona. Probabilmente a causa di un sorpasso ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un autocarro (intestato a una ditta che ha sede fuori regione), condotto da un 42enne della provincia di Piacenza, che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato violentissimo: l’auto, distrutta, è stata sbalzata nel campo adiacente la strada (ribaltandosi). Il conducente della Polo è morto sul colpo e la salma è stata portata nell’obitorio dell’ospedale di Cremona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una pattuglia dei Carabinieri di Pizzighettone, il personale sanitario, la polizia provinciale e  i vigili del Fuoco

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...