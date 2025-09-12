Un incidente stradale sulla Paullese che si è trasformato in tragedia, con la morte di un 50enne.

A Cappella Cantone, un’auto (una Volkswagen Polo), guidata da un uomo della provincia di Bergamo -poi deceduto- viaggiava da Crema verso Cremona. Probabilmente a causa di un sorpasso ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un autocarro (intestato a una ditta che ha sede fuori regione), condotto da un 42enne della provincia di Piacenza, che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato violentissimo: l’auto, distrutta, è stata sbalzata nel campo adiacente la strada (ribaltandosi). Il conducente della Polo è morto sul colpo e la salma è stata portata nell’obitorio dell’ospedale di Cremona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una pattuglia dei Carabinieri di Pizzighettone, il personale sanitario, la polizia provinciale e i vigili del Fuoco

