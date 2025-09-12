Ultime News

12 Set 2025 Frontale sulla Paullese a Cappella
Cantone: morto sul colpo un 50enne
12 Set 2025 10° reggimento genio guastatori:
intervento sul ghiacciaio del Dosegu
12 Set 2025 Anche nelle scuole di Cremona
il via il nuovo anno scolastico
12 Set 2025 Nuovi arrivi in Pinacoteca:
Giuseppe Diotti e Enrico Scuri
12 Set 2025 All'Mdv la storia dei Giochi
Olimpici con video e fotografie
Cronaca

Cappella Cantone, scontro tra auto
e mezzo pesante: un morto

Tragico incidente venerdì mattina alle 6.15 a Cappella Cantone, sulla strada provinciale ex ss415 Paullese: secondo le prime informazioni un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente.

Nell’impatto è deceduta una persona di 50 anni. Due in totale quelle coinvolte nel tremendo sinistro: un 42enne è stato trasportato in ospedale in codice di media gravità.

Sul posto i Carabinieri di Cremona e i Vigili del Fuoco di Cremona impegnati nei rilievi e nella rimozione dei veicoli.

Si tratta della seconda tragedia di una settimana di sangue sulle strade cremonesi.

Lunedì, alle porte del capoluogo, lungo la via Giuseppina, il terribile frontale costato la vita ad Agata Ottardi, 42enne dipendente dell’Asst di Cremona, che con l’auto di servizio stava trasportando medicinali verso il casalasco: si è schiantata contro il mezzo pesante, per lei c’è stato nulla da fare.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata
