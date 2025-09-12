Cappella Cantone, scontro tra auto
e mezzo pesante: un morto
Tragico incidente venerdì mattina alle 6.15 a Cappella Cantone, sulla strada provinciale ex ss415 Paullese: secondo le prime informazioni un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente.
Nell’impatto è deceduta una persona di 50 anni. Due in totale quelle coinvolte nel tremendo sinistro: un 42enne è stato trasportato in ospedale in codice di media gravità.
Sul posto i Carabinieri di Cremona e i Vigili del Fuoco di Cremona impegnati nei rilievi e nella rimozione dei veicoli.
Si tratta della seconda tragedia di una settimana di sangue sulle strade cremonesi.
Lunedì, alle porte del capoluogo, lungo la via Giuseppina, il terribile frontale costato la vita ad Agata Ottardi, 42enne dipendente dell’Asst di Cremona, che con l’auto di servizio stava trasportando medicinali verso il casalasco: si è schiantata contro il mezzo pesante, per lei c’è stato nulla da fare.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO