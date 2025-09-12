Questa settimana, gli ispettori dell’ITL di Mantova-Cremona sono stati impegnati in una serie di verifiche nel settore della ristorazione.

In particolare, nelle giornate del 10 e 11 settembre, sono stati controllati due ristoranti a Cremona e uno a Mantova, in un controllo coordinato che ha visto in campo ispettori ordinari e Nucleo Carabinieri delle due sedi.

Per tutte e 3 le attività è stata disposta la sospensione per presenza di lavoro nero e, per quella di Mantova, anche per mancata sicurezza.

In uno dei ristoranti di Cremona, su una forza lavoro di 7 persone, 2 erano non solo in nero ma anche prive di regolare permesso di soggiorno. Quanto alle misure di sicurezza, nei ristoranti di Cremona erano assenti quelle idonee a prevenire gli incendi, mentre in quello di Mantova mancavano il DVR (documento valutazione rischi) e la nomina del RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione).

Le sanzioni per la revoca delle sospensioni ammontano a 13.000 euro, le prescrizioni in materia di sicurezza a 7.700 euro, cui vanno aggiunte le sanzioni amministrative per almeno 8.400 euro.

