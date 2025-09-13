Assemblea di quartiere particolarmente sentita e partecipata per i residenti di Cavatigozzi e Picenengo, alla presenza di parte della giunta di Cremona. Tante le istanze presentate dai referenti del quartiere. Così il presidente del comitato di quartiere Romani: “Abbiamo incroci che non sono protetti, passaggi pedonali che non sono protetti, abbiamo un verde poco curato. E poi anche verso la città, il semaforo di zona Corazzi che doveva essere sistemato non è ancora sistemato. Il problema si sente con lunghe file e lunghe code”.

La viabilità rimane una delle questioni più annose. Il comune è al lavoro. La vicesindaco Francesca Romagnoli: “La viabilità della Cava è sempre stato un problema. Il quartiere è diviso in due nientemeno che dalla via Milano, che è trafficatissima. È un problema che all’amministrazione sta comunque a cuore, che stiamo cercando in qualche modo di risolvere”.

Dai residenti anche proposte di riorganizzazione per Piazza della Sorgente.

© Riproduzione riservata