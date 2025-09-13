Una foto in piazza del Comune e poi diversi scorci dei locali della città. Chiara Ferragni ha trascorso alcune ore del suo sabato a Cremona, sua città natale.

Ed ecco allora che sul suo account Instagram l’imprenditrice digitale ha postato una serie di scatti in compagnia anche della sorella Francesca e del cognato Riccardo, tifosissimo della Cremonese.

Ma non solo: Ferragni si è recata nella zona della sua ex casa cittadina (davanti a cui si è scattata una foto) e ha incontrato Nuccia, che è stata la sua tata quando era una bambina. E poi ancora scorci del suo “tour”: la pasticceria Lanfranchi (esterno e interno), Ugo Grill (tramezzeria storica che Ferragni ha sempre amato) e l’edicola di piazza del Comune.

Mistero sul perchè reale della sua visita: forse davvero un giro per piacere o forse qualche altro progetto che si sta sviluppando tra Rivalta (dove era venerdì) e Cremona.

