Sarebbe caduta dalla sua moto mentre stava girando al Crossodromo di Crotta per poi essere investita da un’altra moto dietro di lei nel circuito del cremonese. Grave incidente per una ragazza di 29 anni tedesca sabato verso le 12.

Subito sul luogo sono accorsi i Carabinieri di Pizzighettone e i sanitari: si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato in codice rosso la giovane agli Spedali Civili di Brescia.

Molta paura e tensione tra i presenti e tra coloro che hanno assistito visivamente al grave incidente.

 

