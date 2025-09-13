Cronaca
Incidente al crossodromo
di Crotta: grave una 29enne
Grave incidente sabato mattina al crossodromo di Crotta D’Adda, vicino alla strada provinciale 47.
Una ragazza di 29 anni sarebbe caduta dalla propria moto destando immediatamente grande preoccupazione per le conseguenze dell’impatto col terreno.
Allertati i soccorsi, arrivati prontamente sul posto in codice rosso (massima gravità): oltre ad ambulanza e automedica, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso da Brescia.
La ragazza, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza.
Al crossodromo di Crotta d’Adda, per ricostruire l’accaduto e la dinamica del sinistro, sono arrivati i Carabinieri di Cremona.
© Riproduzione riservata