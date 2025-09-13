Ultime News

13 Set 2025 Matteo Piloni: "Sanità da rivedere,
a metà ottobre la proposta del PD"
13 Set 2025 Crossodromo di Crotta, grave 29enne
tedesca: caduta e investita da una moto
13 Set 2025 Incidente al crossodromo
di Crotta: grave una 29enne
13 Set 2025 Si ribalta con il trattore e aggredisce
i Carabinieri: denunciato 36enne
13 Set 2025 Carabinieri, sei allontanamenti
nelle ultime settimane
Cronaca

Incidente al crossodromo
di Crotta: grave una 29enne

L'apprensione al crossodromo dopo l'incidente e l'intervento dell'elisoccorso (foto StudioB12
Fill-1

Grave incidente sabato mattina al crossodromo di Crotta D’Adda, vicino alla strada provinciale 47.

Una ragazza di 29 anni sarebbe caduta dalla propria moto destando immediatamente grande preoccupazione per le conseguenze dell’impatto col terreno.

Allertati i soccorsi, arrivati prontamente sul posto in codice rosso (massima gravità): oltre ad ambulanza e automedica, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso da Brescia.

La ragazza, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza.

Al crossodromo di Crotta d’Adda, per ricostruire l’accaduto e la dinamica del sinistro, sono arrivati i Carabinieri di Cremona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...