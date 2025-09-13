Ultime News

Cronaca

La cargobike piace: grandi e bambini
alla prova in Piazza del Comune

Fill-1

In piazza del Comune, un pomeriggio all’insegna della mobilità. È stato infatti realizzato un piccolo circuito per provare le cargobike, una bici da carico per portare bambini, merci, animali.

Molte le famiglie che si sono fermate per provare questo mezzo: tra i presenti anche l’assessore Luca Zanacchi che per primo ha provato la bicicletta. Tante anche i bimbi che si sono divertiti con questo mezzo insolito, tra curiosità e domande ai genitori.

L’assessore Luca Zanacchi

Questa iniziativa rientra tra quelle della settimana europea della mobilità (ufficialmente dal 16 al 22 settembre) . Quest’anno il Comune di Cremona ha intitolato questo momento “Tutta un’altra strada”.

