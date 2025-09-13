L’appuntamento con il mezzogiorno di CR1 torna in diretta a partire da lunedì dalle ore 12:00 sul canale 19 del digitale terrestre. La nuova stagione di “Ore12” si preannuncia ricca di novità, conferme e tanta energia, per accompagnare i telespettatori nell’ora più frizzante della giornata.

A guidare il salotto di CR1 sarà una coppia inedita ma già molto amata dal pubblico.

Ritorna infatti, dopo qualche stagione di assenza, Piero Brazzale, volto storico del mezzogiorno televisivo di CR1, pronto a portare ancora una volta la sua esperienza e simpatia. Al suo fianco ci sarà Veronica Padiglione, volto giovane e dinamico dell’emittente, già conosciuta per la conduzione del programma “Punto Verde”.

Come da tradizione, la cucina sarà grande protagonista: ogni giorno un cuoco diverso presenterà in diretta una ricetta, tra segreti, profumi e sapori che entreranno nelle case dei telespettatori. Ma non solo: rubriche tematiche, collegamenti dal territorio, ospiti speciali e testimonianze arricchiranno ogni puntata, portando in studio storie, iniziative e manifestazioni locali.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’attualità: grazie alla stretta collaborazione con la redazione giornalistica di CR1, spazio a notizie, cronaca e approfondimenti sui fatti del giorno.

Un mix di intrattenimento, informazione e convivialità per un appuntamento quotidiano che vuole confermarsi punto di riferimento del palinsesto.

L’appuntamento è quindi fissato: da lunedì alle 12, su CR1 canale 19, torna l’informazione e l’intrattenimento di “Ore12”.

