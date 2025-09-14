Più informazione, più intrattenimento, più sport, più film.

La programmazione di CR1 (canale 19) si arricchisce e lunedì inaugura il nuovo palinsesto con tante novità. A cominciare dalla rassegna stampa delle 7:40, con lettura di giornali e introduzione alle principali notizie del giorno, locali e nazionali, con Federica Priori e Simone Bacchetta. Alle 8 la prima edizione del telegiornale, con i servizi della redazione di CR1 e gli aggiornamenti di CremonaOggi e i portali territoriali CremaOggi e OglioPoNews.

Tra le novità del mattino, il divertimento e la curiosità con Web Tv, i video più virali di Youtube. A mezzogiorno torna Ore12, con nuovi volti e lo stesso spirito di abbracciare tutto il nostro pubblico nel salotto di CR1. Piero Brazzale e Veronica Padiglione accoglieranno ospiti, chef, musicisti e insieme ad Andrea Colla si collegheranno con i principali eventi del territorio.

Da martedì, anche l‘informazione serale si amplierà: dopo Tg Sport, A Tutta Cremo, il telegiornale delle 19:00, torna alle 19:30 Punto e a Capo, l’approfondimento quotidiano a cura di Giovanni Palisto. Sempre martedì, alle 21:00, riparte l’appuntamento in diretta con Vivere in Salute: Federica Bandirali intervista gli specialisti di Cremona e del nord Italia, con possibilità di interazione via messaggio o telefonando.

Alle 22:00 Tutti in campo con Giovanni Gardani e Angelica Zanacchi. Per chi ama il cinema, le serate imperdibili sono quelle di sabato e domenica, con film d’avventura e grandi classici. CR1 si conferma sempre più “la tv di casa tua”. E nei prossimi giorni non mancheranno graditi ritorni e nuove soprese.

