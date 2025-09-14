Un uomo di 80 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 14 settembre a Gadesco Pieve Delmona, nell’area delle attività produttive di via Arti e Mestieri.

Al momento non sono note le circostanze del decesso. Su posto i Carabinieri per i dovuti accertamenti e i sanitari della Croce Verde di Cremona con l’automedica del 118 che hanno constatato la morte dell’anziano.

L’area è decentrata rispetto alle abitazioni di Gadesco e delle sue frazioni, e dalle prime informazioni l’uomo non risultava residente nel Comune.

