Ultime News

14 Set 2025 Giornata all'insegna delle due ruote
con Avis e Bici&Barca lungo il Po
14 Set 2025 Gadesco Pieve Delmona,
80enne perde la vita in strada
14 Set 2025 Tragedia al Cremona Circuit, muore
il motociclista Gabriele Cottini
14 Set 2025 Colpo di pistola ad aria compressa
contro un gatto: l'allarme della Lav
14 Set 2025 Marta Cavalli si ritira dal
ciclismo: "Mi sento esausta"
Cronaca

Gadesco Pieve Delmona,
80enne perde la vita in strada

Fill-1

Un uomo di 80 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 14 settembre a Gadesco Pieve Delmona, nell’area delle attività produttive di via Arti e Mestieri.

Al momento non sono note le circostanze del decesso. Su posto i Carabinieri per i dovuti accertamenti e i sanitari della Croce Verde di Cremona con l’automedica del 118 che hanno constatato la morte dell’anziano.

L’area è decentrata rispetto alle abitazioni di Gadesco e delle sue frazioni, e dalle prime informazioni l’uomo non risultava residente nel Comune.

