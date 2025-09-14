Le due ruote protagoniste a Cremona nella giornata di domenica 15 settembre, preludio della “Settimana europea della mobilità” che inizia ufficialmente domani e durerà fino al 22 settembre (ma le iniziative a Cremona si prolungheranno per tutto il mese). Due gli eventi della giornata, organizzati con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Cremona, allinterno del cartellone “TUTTA UN’ALTRA STRADA” in collaborazione con il comitato promotore della Settimana Europea della Mobilità (SEM).

Alle 9,30 da piazza del Comune è partita la ciclopedalata dell’Avis comunale, raduno classico dei donatori e dei loro famigliari per sensibilizzare sull’importanza del dono del sangue e promuovere l’utilizzo della bicicletta. “Pedalare è bello con Avis”, questo lo slogan della 36esima edizione che ha visto ben 200 partecipanti di tutte le età.

Sul lungo Po, invece l’altro appuntamento della mattinata, organizzato da Beega Cycling Tour e Cremona Crociere nell’ambito del bando Lombardia Style con capofila il Comune di Cremona, per la promozione del territorio attraverso la scoperta di nuove modalità di viaggio tra natura, patrimonio culturale ed enogastronomico.

“Bici Barca – Po Experience”, questo il titolo dell’evento che ha visto un gruppo di 30 ciclisti (prenotazioni esaurite in pochissimo tempo) partire dalle Colonie Padane sulla ciclabile VenTo, con direzione Brancere, dove sono arrivati dopo circa un’ora. All’attracco di Lido Ariston, si sono incontrati con i crocieristi partiti dall’attracco comunale davanti alle canottieri sulla motonave Mattei, per scambiare mezzo di trasporto e fare ritorno alla base.

Bici + acqua, questo il senso dell’iniziativa illustrata a inizio mattinata da Filippo Bonali, uno dei promotori di Beega Cycling Tour. Le biciclette utilizzate costituiscono la flotta che Beega mette a disposizione a noleggio presso il camping; sono quelle che un tempo costituivano il poco fortunato progetto di bike sharing del Comune (poi abbandonato) e sono state rigenerate e ridipinte dai ragazzi della ciclofficina di via Dante, uno dei progetti sociali della coop. Cosper.

L’esperienza si ripeterà l’ultima domenica di settembre, il 28, mentre domenica prossima, 21 settembre l’itinerario sarà Info e prenotazioni: Infopoint, Piazza del Comune 5; 0372 407081. Mail: ifno.turismo@comune.cremona.it gb

