Ultime News

14 Set 2025 CR1, tante le novità nel nuovo
palinsesto da lunedì 15 settembre
14 Set 2025 Autunno caldo per Sanità e Giustizia
Stato di agitazione e sciopero
14 Set 2025 Rombano i motori del Cavec
per la "200 miglia" di Cremona
14 Set 2025 Mons. Amedeo Ferrari nuovo
canonico della Cattedrale
14 Set 2025 Festeggiamenti a Pieve d'Olmi per
l'ingresso del parroco don Musa
Cronaca

Rombano i motori del Cavec
per la "200 miglia" di Cremona

Foto Studio B12
Fill-1

Rombano i motori: la “200 miglia di Cremona” riprende vita per rileggere i fasti di una delle gare più importanti degli anni Venti.
Piazza Stradivari è stata teatro questa mattina – dopo le verifiche tecnico sportive – della partenza della XX Rievocazione Storica del Circuito Automobilistico di Cremona grazie al Cavec per il Challange solidarietà Lombardia 2025, che ha portato le auto dal cuore della città al piazzale Atleti Azzurri d’Italia dove sono andate in scena le prove a cronometro.
Prima della pausa ristoro a Genivolta, altre prove a Pizzighettone, Cascina Monte d’Orlando e a Regona.
Una gara che ha visto una partecipazione superiore alla passata edizione anche per l’occasione di fare un tour inedito attraverso luoghi della provincia cremonese ricchi di fascino,

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...