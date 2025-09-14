Rombano i motori: la “200 miglia di Cremona” riprende vita per rileggere i fasti di una delle gare più importanti degli anni Venti.

Piazza Stradivari è stata teatro questa mattina – dopo le verifiche tecnico sportive – della partenza della XX Rievocazione Storica del Circuito Automobilistico di Cremona grazie al Cavec per il Challange solidarietà Lombardia 2025, che ha portato le auto dal cuore della città al piazzale Atleti Azzurri d’Italia dove sono andate in scena le prove a cronometro.

Prima della pausa ristoro a Genivolta, altre prove a Pizzighettone, Cascina Monte d’Orlando e a Regona.

Una gara che ha visto una partecipazione superiore alla passata edizione anche per l’occasione di fare un tour inedito attraverso luoghi della provincia cremonese ricchi di fascino,

