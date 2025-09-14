Tragedia al Cremona Circuit, muore
il motociclista Gabriele Cottini
Tragedia al Cremona Circuit di San Martino del Lago. Nel corso della gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa FMI, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto il pilota Gabriele Cottini, classe 1986. Nonostante gli immediati soccorsi in pista e il successivo trasferimento all’Ospedale Maggiore di Cremona, il pilota è purtroppo deceduto.
In una nota congiunta la Federazione Motociclistica Italiana, l’organizzatore Moto Club Motolampeggio, la Direzione Gara, il promotore del Trofeo Dunlop EMG Eventi e il Cremona Circuit hanno espresso il proprio “cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo”.
“A seguito di un confronto tra le parti – aggiungono – si è deciso di proseguire con le gare in programma, nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote. Le vittorie dei piloti sono state dedicate a lui, come tributo a un compagno di pista che ha vissuto lo stesso amore per questo sport.
In segno di cordoglio, al termine delle gare non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio. Il ricordo di Gabriele Cottini rimarrà vivo in tutti noi”.