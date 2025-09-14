Tragedia al Cremona Circuit di San Martino del Lago. Nel corso della gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa FMI, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto il pilota Gabriele Cottini, classe 1986. Nonostante gli immediati soccorsi in pista e il successivo trasferimento all’Ospedale Maggiore di Cremona, il pilota è purtroppo deceduto.

In una nota congiunta la Federazione Motociclistica Italiana, l’organizzatore Moto Club Motolampeggio, la Direzione Gara, il promotore del Trofeo Dunlop EMG Eventi e il Cremona Circuit hanno espresso il proprio “cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo”.

“A seguito di un confronto tra le parti – aggiungono – si è deciso di proseguire con le gare in programma, nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote. Le vittorie dei piloti sono state dedicate a lui, come tributo a un compagno di pista che ha vissuto lo stesso amore per questo sport.

In segno di cordoglio, al termine delle gare non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio. Il ricordo di Gabriele Cottini rimarrà vivo in tutti noi”.

© Riproduzione riservata