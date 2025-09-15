Si è svolta al quartiere Boschetto la quarta edizione de La Biga una manifestazione ludico-motoria a coppie, ciclistica-podistica, organizzata da CremonaCorre Asd e dalla Parrocchia del Boschetto.

Il termine “biga”, nella manifestazione, indicava l’unione di una parte in bicicletta (“BI”) e una parte a piedi (“GA”). Tante le coppie che hanno partecipato composte da genitori e figli, nonni e nipoti, compagni di vita, amici, colleghi, tutti in maschera, come prevedeva l’evento.

