15 Set 2025 "La Biga", al Boschetto evento
ludico-motorio in maschera
15 Set 2025 Martedì l'addio a Boschi, vittima
dello schianto sulla Paullese
15 Set 2025 Olimpiadi, mostra al Museo
del Violino dal 16 settembre
15 Set 2025 Inceneritori: associazioni
chiedono Tavolo di Confronto
15 Set 2025 Stefano Nazzi al Ponchielli
con un nuovo caso il 13 aprile
Alcune immagini dell'evento
Si è svolta al quartiere Boschetto la quarta edizione de La Biga una manifestazione ludico-motoria a coppie, ciclistica-podistica, organizzata da CremonaCorre Asd e dalla Parrocchia del Boschetto.

Il termine “biga”, nella manifestazione, indicava l’unione di una parte in bicicletta (“BI”) e una parte a piedi (“GA”). Tante le coppie che hanno partecipato composte da genitori e figli, nonni e nipoti, compagni di vita, amici, colleghi, tutti in maschera, come prevedeva l’evento.

