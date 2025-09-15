I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, nell’ambito di un piano di controlli coordinato dal Comando Provinciale di Cremona, da gennaio 2025, hanno individuato 37 lavoratori in nero o irregolari.

In particolare, nel corso degli ordinari servizi di controllo economico del territorio eseguiti dalle Fiamme Gialle, anche in occasione di diverse manifestazioni ludiche organizzate in provincia, sono stati individuati 26 lavoratori “in nero” e 11 lavoratori irregolari, per i quali non è stata rispettata la normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

23 i datori di lavoro sanzionati per complessivi € 54.100 per l’assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai competenti Centri per l’impiego, per inadempienze sui lavoratori “intermittenti”, oltre che per l’infedele registrazione dei dati obbligatori sul Libro unico del lavoro per un periodo superiore a 12 mesi.

Inoltre, nell’ambito dei controlli sono state avanzate 13 segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro per la sospensione dell’attività, relativamente al superamento della soglia del 10% dei lavoratori in nero trovati intenti a svolgere la propria attività lavorativa.

Da ultimo, sono state anche contestate sanzioni per oltre € 68.300 relative al pagamento in contanti degli emolumenti.

L’attività si isnerisce nell’amito del costante impegno della Guardia di Finanza per il contrasto alle forme di illegalità più diffuse e gravi connesse al mondo del lavoro, in particolare il lavoro nero, che sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e compromette la leale e sana competitività sul mercato tra le imprese.

© Riproduzione riservata