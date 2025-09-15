Maxi controlli notturni tra il 13 e il 14 settembre scorsi da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Cremona. Impegnate 24 pattuglie e 67 militari, anche in abiti civili con particolare attenzione al contrasto della guida in stato di alterazione, alla vendita di stupefacenti ed al controllo degli esercizi pubblici per contrastare la vendita di alcolici ai minori. Dalle 22.00 alle 4.00 i controlli straordinari hanno interessato le principali vie di comunicazione, le zone a maggiore frequentazione giovanile, le piazze ed i luoghi di aggregazione per scongiurare i rischi di risse, vandalismi e aggressioni.

Nel complesso, sono state identificate 545 persone, diverse delle quali con precedenti di polizia a carico, e condotte verifiche su 181 veicoli. Una persona è stata arrestata, tre le persone denunciate, quattro segnalate alla Prefettura, quattro le patenti ritirate.

LITE VIOLENTA E FERIMENTO DI UN CARABINIERE SABATO SERA IN VIA DELL’INNOVAZIONE DIGITALE



Il servizio di controllo straordinario ha visto l’impiego nel capoluogo anche dei militari del Nucleo Ispettorato del lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Cremona in supporto ai militari della Compagnia di Cremona.

Numerosi sono stati gli episodi che hanno richiesto l’intervento dell’Arma. In particolare, un uomo di 32 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I militari erano intervenuti verso le 22.00 del 13 settembre per una lite segnalata in via dell’Innovazione Digitale e quando sono arrivati hanno trovato un soggetto che aveva varie ferite al corpo ed un altro che, alla vista dei militari, si è dato a precipitosa fuga. I Carabinieri lo hanno subito inseguito e raggiunto e, dopo una lunga colluttazione, lo hanno bloccato ed immobilizzato.

E’ stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Un militare della Sezione Radiomobile è ricorso alle cure del pronto soccorso riportando alcuni giorni di prognosi per alcune escoriazioni alle braccia. Il 32enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma Santa Lucia fino alla mattina del 15 settembre quando l’arresto è stato convalidato ed è stato posto in custodia cautelare in carcere, con rinvio dell’udienza al prossimo 24 ottobre.

INTERVENTI NELLE “ZONE ROSSE”: DENUNCE E ORDINI DI ALLONTANAMENTO



Nel piazzale della stazione ferroviaria invece una donna di 24 anni, con precedenti di polizia a carico, durante il controllo ha iniziato ad aggredire i Carabinieri, colpendoli ed insultandoli: nessuno ha riportato lesioni per lei è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante tutto l’arco del servizio inoltre sono state segnalate due persone alla locale Prefettura. Un giovane è stato controllato sempre nel piazzale della stazione e trovato in possesso di 6 grammi di marijuana, mentre un ragazzo è stato fermato e controllato in piazza Roma e trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish. Per entrambi, oltre alla segnalazione all’Autorità amministrativa, è anche scattato l’ordine di allontanamento come previsto dal Regolamento di polizia urbana.Ordine di allontanamento che è scattato anche per altri 2 soggetti, questi sanzionati per ubriachezza in piazza Roma ed in via Dante.

I militari del NAS di Cremona hanno controllato diversi locali pubblici, in particolare una discoteca, un centro massaggi e un locale notturno.

Nel locale notturno è stata accertata l’omessa manutenzione degli impianti antincendio e per questo il titolare è stato denunciato per violazione della specifica norma di legge.

Invece, nella discoteca sono state rilevate carenze igienico sanitarie e per questo è scattata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Inoltre, nello stesso locale i Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro hanno sorpreso due lavoratori “in nero” ed è stata elevata la prevista sanzione amministrativa di alcune migliaia di euro che prevede anche l’eventuale sospensione dell’attività in caso di mancata regolarizzazione della posizione lavorativa di entrambi e di mancato pagamento delle sanzioni.

CREMA. DROGA E ALCOOL AL VOLANTE

I Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza due uomini di 41 e 35 anni, uno dei quali residente in provincia di Lodi, fermati alla guida di auto nella notte del 14 settembre.

Entrambi sono stati fermati in via Brescia di Crema tra le 02.30 e le 03.30. Presentavano chiari sintomi di alterazione da abuso di alcolici. Sottoposti al test dell’etilometro, avevano rispettivamente dei valori di circa 1,45 e 1,85 g/l. Tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e le loro patenti sono state ritirate.

Un 20enne neopatentato è stato fermato alla guida di un’auto sempre in via Brescia ed il controllo con etilometro ha rilevato un valore di poco inferiore a 0,50 g/l. Per lui è stata elevata una sanzione amministrativa tenuto conto che, quale neopatentato, rientrava nella categoria che ha il divieto di guidare dopo avere assunto alcolici.

Durante i controlli, un uomo di 39 anni è stato fermato alla guida della sua auto a Torlino Vimercati e trovato in possesso una dose di cocaina ed una di eroina, mentre un uomo di 35 anni è stato fermato alla guida della sua auto a Trescore Cremasco e trovato in possesso una dose di cocaina. Entrambi sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura e le loro patenti sono state ritirate.

I militari della stazione di Crema hanno sanzionato per ubriachezza e hanno disposto l’allontanamento dal luogo un uomo di 54 anni, con precedenti di polizia a carico, che, verso le 01.30 del 14 settembre, in piazza Garibaldi a Crema, era evidentemente ubriaco. L’intervento della pattuglia ha permesso di sanzionarlo per la violazione amministrativa dell’ubriachezza e, contestualmente, notificargli l’ordine di allontanamento per 48 ore da piazza Garibaldi come previsto dal nuovo Regolamento di polizia urbana.

Invece, un uomo di 24 anni, residente fuori regione, è stato sorpreso alle 23.00 circa del 13 settembre dai Carabinieri di Castelleone mentre vagava a piedi lungo la SP 24 nel comune di Trigolo. La sua andatura barcollante, che metteva in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada, era stata segnalata alla Centrale Operativa di Crema che ha allertato la pattuglia.

Infine, un uomo di 31 anni, residente in provincia di Milano è scappato all’alt imposto da una pattuglia della Radiomobile di Crema nel comune di Dovera. Poco dopo le 2.30 di quella notte i militari della Radiomobile gli hanno imposto l’alt alla rotonda tra la SP 472 e la SP 415, ma il conducente non si è fermato. E’ stato inseguito ma poco dopo in località Barbuzzera ha perso il controllo del veicolo, urtando un guard rail. Bloccato ed identificato, non aveva riportato lesioni ma solo dei danni all’auto. E’ stato sanzionato per migliaia di euro per guida senza patente perché mai conseguita, per l’inottemperanza a fermarsi, per la perdita di controllo del mezzo e per la velocità non commisurata allo stato dei luoghi. Il veicolo, intestato al trasgressore, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

© Riproduzione riservata