Il Comune di Cremona collabora attivamente con l’Istat per la realizzazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, il cui scopo è la misurazione delle principali caratteristiche socioeconomiche della popolazione abitualmente dimorante in Italia. Il Censimento, ormai a cadenza annuale, è realizzato con un questionario che viene somministrato a un campione di famiglie, selezionate da Istat di anno in anno. Le famiglie selezionate riceveranno nei prossimi giorni la lettera dall’Istat.

Per l’anno in corso la rilevazione si svolgerà dal 29 settembre al 23 dicembre. Per tutta la durata del Censimento sarà attivo il Centro Comunale di Rilevazione (Ccr) in via dei Colonnetti, 2 nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì: 8.30-13, 14.30-16; mercoledì orario continuato: 8.30-16; venerdì 8.30-12.30.

Ci si può rivolgere al Ccr per informazioni e chiarimenti, oppure per farsi intervistare di persona, negli orari e uffici indicati o telefonicamente chiamando il numero 0372 407650 (oppure 0372 407606-407653). Indirizzo e-mail: statistica@comune.cremona.it

Quest’anno il Censimento si articola in tre distinte indagini: Areale, Areale L2, Da Lista. Solo una persona potrebbe essere coinvolto anche in più di una delle suddette indagini.

INDAGINE AREALE

Essa prevede: dal 29 settembre al 5 ottobre ricognizione degli indirizzi da parte dei rilevatori; dal 6 ottobre al 18 novembre i rilevatori effettuano le interviste porta a porta; in alternativa, le famiglie possono recarsi presso il Ccr per compilare in autonomia o col supporto di un operatore il questionario, ma solo dopo aver fornito al rilevatore le informazioni necessarie a compilare la lista delle persone che vivono nell’alloggio.

INDAGINE AREALE L2

Essa si svolge con le seguenti modalità: dal 6 ottobre all’11 novembre le persone possono compilare in totale autonomia il questionario online accedendo al sito dell’Istat con le credenziali (username e password) che lo stesso ISTAT invia loro per posta. In alternativa, possono contattare il Ccr e farsi intervistare telefonicamente, oppure recarsi fisicamente presso lo stesso Ccr dove potranno compilare il questionario autonomamente o col supporto di un operatore; dal 12 novembre al 23 dicembre non è più possibile compilare autonomamente il questionario online: la compilazione avviene solo tramite intervista con un rilevatore comunale, oppure presso il Ccr, in presenza o via telefono.

INDAGINE DA LISTA

Essa prevede i seguenti step: dal 6 ottobre all’11 novembre le famiglie coinvolte possono compilare in totale autonomia il questionario online accedendo al sito dell’Istat con le credenziali (username e password) che lo stesso Istat loro per posta; dal 12 novembre al 9 dicembre le famiglie possono ancora compilare il questionario in totale autonomia, oppure possono farsi aiutare con l’intermediazione di un rilevatore comunale o rivolgendosi al Centro Comunale di Rilevazione; dal 10 dicembre al 23 dicembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario online potranno farlo solamente attraverso un Rilevatore comunale oppure rivolgendosi al CCR per un’intervista telefonica o faccia a faccia.

LA RILEVAZIONE

I rilevatori sono muniti di cartellino di riconoscimento e di tablet, al termine dell’intervista rilasciano una ricevuta, sono tenuti ad esibire, su richiesta, un documento di identità, e non richiedono in alcun caso firme, password, denaro.

La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 763/2008 ed è inserita nel Programma statistico nazionale. Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’occasione per contribuire alla buona riuscita della rilevazione nell’interesse proprio e di tutta la collettività. L’IStat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione e le famiglie coinvolte sono tenute a fornire i dati richiesti che, in ogni caso, non rientrano nella sfera dei dati sensibili.

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. I risultati della rilevazione saranno diffusi, in forma aggregata, e pertanto non sarà possibile risalire alle persone alle quali si riferiscono.

