Pichetto “Decreto energia in arrivo se non a giorni, a settimane”





MILANO (ITALPRESS) – Il decreto energia potrebbe arrivare “se non a giorni, a settimane”. A dirlo è il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine di un evento. “Ci sono tutta una serie di articoli già pronti. Naturalmente gli uffici sono impegnati anche nei confronti con le organizzazioni di categoria, i vari rappresentanti e gli altri ministeri”, ha sottolineato il ministro.

xh7/ads/mca3

© Riproduzione riservata