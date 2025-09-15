Ultime News

15 Set 2025 Inceneritori, lettera aperta
degli ambientalisti a Fontana
15 Set 2025 Vent’anni di Piedibus:
incontro il 18 settembre
15 Set 2025 Nuovo Censimento
al via dal 29 settembre
15 Set 2025 "EndlessHopeEndlessSky", mostra
prorogata fino al 10 ottobre
15 Set 2025 Al Politecnico di Milano ecco
le matricole: si anima il campus
Video Pillole

Pichetto “Decreto energia in arrivo se non a giorni, a settimane”

MILANO (ITALPRESS) – Il decreto energia potrebbe arrivare “se non a giorni, a settimane”. A dirlo è il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine di un evento. “Ci sono tutta una serie di articoli già pronti. Naturalmente gli uffici sono impegnati anche nei confronti con le organizzazioni di categoria, i vari rappresentanti e gli altri ministeri”, ha sottolineato il ministro.
xh7/ads/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...