Cronaca
Si trancia due dita con taglierino
Infortunio in via Castelleone
Infortunio lavorativo questa mattina attorno alle 8.30 nel centro commerciale CremonaPo. Un operaio di 44 anni di un’azienda della provincia di Bergamo, mentre tagliava del legno con un taglierino elettrico da tavolo, probabilmente per una distrazione si è tranciato due dita della mano destra, il pollice e l’indice.
L’uomo, anch’egli residente in provincia di Bergamo, è stato subito soccorso trasportato per le cure all’ospedale di Cremona. Interpellato anche l’elisoccorso da Brescia.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Cremona e il personale dell’Ats Val Padana.
