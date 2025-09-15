Ultime News

15 Set 2025 Vent’anni di Piedibus:
incontro il 18 settembre
15 Set 2025 Nuovo Censimento
al via dal 29 settembre
15 Set 2025 "EndlessHopeEndlessSky", mostra
prorogata fino al 10 ottobre
15 Set 2025 Al Politecnico di Milano ecco
le matricole: si anima il campus
15 Set 2025 Persico: monumento ai Caduti
restaurato per parlare di pace
Si trancia due dita con taglierino
Infortunio in via Castelleone

Infortunio lavorativo questa mattina attorno alle 8.30 nel centro commerciale CremonaPo. Un operaio di 44 anni di un’azienda della provincia di Bergamo, mentre tagliava del legno con un taglierino elettrico da tavolo, probabilmente per una distrazione si è tranciato due dita della mano destra, il pollice e l’indice.

L’uomo, anch’egli residente in provincia di Bergamo, è stato subito soccorso trasportato per le cure all’ospedale di Cremona. Interpellato anche l’elisoccorso da Brescia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Cremona e il personale dell’Ats Val Padana.

