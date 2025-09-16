Continua la mobilitazione degli attivisti cremonesi contro lo sterminio della popolazione di Gaza. Giovedì 18 settembre alle 14.30 si ritroveranno in piazza Stradivari e una delegazione salirà in Sala Quadri, dove si tiene la prima seduta post ferie del Consiglio Comunale, per consegnare le proposte delle associazioni che chiedono l’apertura di un canale umanitario per la tormentata popolazione palestinese.

Organizzatrice di questo momento è Paola Tacchini, consigliera M5S e Cremona Cambia Musica. “Eravamo quasi un migliaio lungo il fiume Po il 5 settembre, in attesa della loro partenza, da ogni Fiume ad ogni Mare. Sabato 13 settembre alle 16.40 sono partite dal porto di Augusta le imbarcazioni italiane con equipaggi da tutto il mondo.

“Ci chiedono di seguirli, di sostenerli, di esercitare la nostra pressione sulle istituzioni, affinché venga aperto e monitorato un canale umanitario per Gaza.

“Il gruppo CESSATE IL FUOCO Cremona, che comprende semplici cittadine, rappresentanti di vari gruppi e movimenti, come la Global Movement to Gaza, Docenti Educatori per i Diritti Umani in Palestina, Restiamo Umani della Bassa BS e molte altre componenti di associazioni per la Pace, ha deciso di fare un presidio davanti al comune di Cremona come “Paladine per la Palestina”, per provare a portare anche delle richieste concrete nel cuore istituzionale di Cremona, il Consiglio Comunale.

Vi aspettiamo per dimostrare ancora una volta che Cremona c’è!”

