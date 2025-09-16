L’Associazione degli ex alunni del Liceo-ginnasio “Manin” e l’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Cremona, in collaborazione con il Liceo-ginnasio “Manin” e con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cremona, hanno programmato un nuovo ciclo di incontri culturali per il secondo semestre dell’anno 2025 intitolato “La voce dei poeti tragici dai tempi antichi alla modernità” e coordinato da Renata Patria.

Il ciclo, principalmente indirizzato all’aggiornamento dei docenti e agli studenti delle superiori, ma aperto anche a tutti gli interessati, è gratuito. Le relazioni si terranno nella Sala Puerari del Museo Civico di via Ugolani Dati 4 nei giorni del 19 settembre, 3 ottobre e 17 ottobre alle 16,45: lì, docenti e studenti interessati potranno iscriversi mezz’ora prima della prima conferenza. Al termine del corso sarà rilasciato loro un attestato di frequenza.

Il progetto è così scandito:

venerdì 19 settembre 2025:

Emilio Giazzi (Liceo-ginnasio “D. Manin” e Università Cattolica di Brescia), La figura di Agamennone dall’epica (Omero) alla tragedia (Eschilo, Seneca)

venerdì 3 ottobre 2025:

Giuseppe Bocchi (Università Cattolica di Brescia), Medea da Atene a Roma: evoluzioni di una vendicatrice

venerdì 17 ottobre 2025:

Riccardo Braga (Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola” e Università Cattolica di Brescia), La presenza del mito di Edipo nella cultura occidentale.

