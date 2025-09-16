Giovedì 18 settembre si celebra la XVIII Giornata Nazionale SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e l’AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio di ANCI, promuove l’iniziativa nazionale “Coloriamo l’Italia di verde”.

Il Comune di Cremona aderisce all’iniziativa illuminando di colore verde, a partire dalle 18, le finestre della facciata di Palazzo Comunale, così come avverrà per migliaia di monumenti e luoghi simbolo in tutta Italia.

Il verde è il colore universale della speranza e, con questo gesto simbolico ma dal forte valore civico e umano, il Comune di Cremona esprime solidarietà e vicinanza alla comunità italiana delle persone con SLA, alle loro famiglie e a quanti quotidianamente si impegnano nella loro assistenza, contribuendo a dare voce a una comunità che non vuole essere invisibile.

© Riproduzione riservata