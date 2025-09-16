La Giornata internazionale di sensibilizzazione sull’overdose – International Overdose Awareness Day (Ioad), che ricorre ogni anno il 31 agosto, è la più grande “campagna annuale al mondo – si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa www.overdoseday.com – per porre fine all’overdose, ricordare senza stigma coloro che sono morti e riconoscere il dolore dei familiari e degli amici rimasti indietro”.

Per l’occasione il Servizio per le Dipendenze di Asst Cremona e Cooperativa di Bessimo Onlus (Progetto Torrazzo 2024 – sostenuto con i fondi Pr Fse+ 2021 – 2027 id.5610327), in collaborazione con Cremona Soccorso, organizzano un evento informativo rivolto a utenti, operatori, famigliari e cittadini interessati. L’iniziativa si terrà giovedì 18 settembre dalle 9 alle 18 nella Comunità di Cremona della Cooperativa di Bessimo, in via Croce Grande, 22.

L’iniziativa è, come sempre, un’occasione utile per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema ma anche sui rischi legati all’uso di sostanze e sull’importanza della prevenzione.

Ogni forma di overdose, infatti, può essere evitata attraverso interventi tempestivi ed educativi: per questo durante l’evento verranno condivise informazioni teoriche sulla sintomatologia in caso di abuso e dimostrazioni pratiche sulle manovre salvavita – compreso l’accesso a strumenti farmacologici.

Saranno presenti alcuni operatori sanitari del Serd di Cremona (Asst), Stefano Germani, Soccorritore Istruttore Regionale Areu, Maria Adriana Trovati, educatrice professionale Coop. di Bessimo, Federica Strepparava, educatrice professionale Coop. di Bessimo.

L’ingresso libero e gratuito senza prenotazione – è previsto un coffee break alle 10.30. Per maggiori informazioni: Cooperativa di Bessimo – Tel. 366 61 59 399.

