Dal 19 al 21 settembre Cremona ospiterà per la prima volta la finalissima italiana degli European Street Food Awards, in una suggestiva location: via Cavour e il primo tratto di corso Campi, di fronte alla Galleria XXV Aprile, cuore pulsante della città, dove sabato e domenica i truck saranno aperti e operativi anche a pranzo.

L’undicesima edizione di Eatinero® Food Truck Festival segna così un traguardo speciale: tre giorni di festa che concludono la stagione estiva 2025, trasformando Cremona in una grande piazza del gusto sotto le stelle.

Dopo cinque semifinali in tutta Italia, i migliori food truck approdano a Cremona per contendersi il titolo di Miglior Food Truck d’Italia e l’opportunità di rappresentare il nostro Paese alla finalissima europea che si terrà in Germania, a Monaco, dal 10 al 12 ottobre.

Tra i protagonisti ci saranno anche i vincitori della semifinale di Castel Mella, svoltasi lo scorso weekend: Indian Street Food (Reggio Emilia) e BBdog (Vigevano), che hanno conquistato pubblico e giuria con le loro proposte originali e di qualità. In gara, accanto a loro, i food truck selezionati dalle precedenti tappe porteranno in città sapori autentici e creazioni gourmet.

Durante la fase finale della gara – presentata da Radio Bruno e in programma sabato dalle 11.30 – ad assaggiare e valutare tutte le proposte per decretare il vincitore nazionale 2025, sarà una giuria d’eccezione composta da: Maurizio Bardella, titolare de “La dolce follia” di Calvatone; Sebastiano Orsino, cuoco dal 2009 e grande appassionato di American Barbeque; Claudio Zappa, chef e imprenditore, è titolare del ristorante El Galactico, del food truck omonimo e di RAW Milano.

L’evento è organizzato in collaborazione con Confesercenti Lombardia Orientale. Tre giorni di festa, gusto e socialità nel cuore di Cremona: Eatinero® chiude la stagione estiva 2025 celebrando lo street food di qualità e l’energia della città.

I food truck saranno operativi con i seguenti orari: venerdì dalle 18 a mezzanotte; sabato dalle 11 a mezzanotte; domenica dalle 11 alle 23.

FOOD TRUCK IN GARA

· Al Fuso Pugliese (Bari) – Focaccia di Altamura con caciocavallo, salumi artigianali e bombette pugliesi

· Billi’s (Arezzo) – Hamburger gourmet, pulled pork e hot dog con ingredienti di alta qualità

· Fumetto (Brescia) – Panini con carne affumicata a bassa temperatura e frittini sfiziosi

· GAO Street Food (Pisa) – Panini artigianali con tonno del Chianti, coniglio e roast beef

· Itaka Crazy Pita (Milano) – Pita gyros, falafel e specialità greche da assaggiare al volo

· La Reina Pepiada (Rovereto) – Arepas, empanadas e yuca fritta, tutte gluten free

· Porko Iberico (Ariccia) – Panini con suino nero iberico in 5 varianti, double cheese bacon e fritti esclusivi

· Stop Over (Arezzo) – Bao farciti per tutti i gusti e selezione di Asian Street Food

· Indian Street Food (Reggio Emilia) – Samosa, naan e chutney autentici, vincitori della semifinale di Castel Mella

· BBdog (Vigevano) – Hot dog gourmet, insalate di riso e cheesecake su stecco, vincitori della semifinale di Castel Mella

Ospiti speciali fuori gara

· Good Fish (Brescia) – Panini di pesce, carne, vegetariani e frittini misti

· La Tigellaia Matta (Bologna) – Tigelle, gnocco fritto e tortellini bolognesi

· Birra di Classe x2 (Bologna) – Selezione di birre artigianali di qualità.

